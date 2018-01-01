نادي الإمارات يرفع عرضه من أجل ضم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب نادي الإمارات الإماراتي من حسم صفقة ضم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي المصري، بشكل رسمي عن طريق الإعارة لمدة 6 أشهر، تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك مقابل الحصول على مبلغ 400 ألف دولار أي حوالي 7 ملايين جنيه.

وكان نور الدين العبيدي، المدير الفني لنادي الإمارات، قال في تصريحات تلفزيونية، إن ناديه مهتم بالتعاقد مع مؤمن، مشددًا: “نسعى إلى ضم اللاعب، فهو سيكون إضافة قوية، ويساعد النادي على تحسين مركزه في الدوري الإماراتي، والأمر متروك لمجلس إدارة النادي الذي يقود المفاوضات بشكل رسمي مع مسؤولي الأهلي”.

وأضاف: “أبلغت الإدارة منذ شهر بالتعاقد مع مؤمن زكريا، بعدما شاهدته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ورأيت أنه يمتلك إمكانيات فنية وبدنية مطلوبة في نادي الإمارات”.

وأنهى حديثه قائلًا: “إدارة الإمارات تقود المفاوضات بشكل جيد مع مسؤولي الأهلي، وأعتقد أن الأمر سوف ينتهي في غضون يوم أو يومين على أقصى تقدير”.

وكان مؤمن عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بناديه، وأكد أن الأفضل له في الفترة الحالية هو الرحيل عن الأهلي بسبب عدم المشاركة في المباريات بصفة مستمرة، بقرار من الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، إلى جانب امتلاك ناديه للعديد من البدائل في ظل وجود السُباعي، عمرو بركات، وأحمد حمودي، وجونيو أغاي، وإسلام محارب، وأحمد الشيخ، وميدو جابر، ووليد سليمان، وجميعهم يجيد اللعب في الوسط الهجومي؛ ما اقنع مدير الكرة والجهاز الفني أيضًا.

متعب

من ناحية أخرى، حدثت أول أزمة في لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وعضوية عبدالعزيز عبدالشافي وعلاء عبدالصادق، بسبب مصير عماد متعب، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “حسام البدري أبلغ لجنة الكرة أنه لا يرغب في استمرار متعب في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة ولن يقوم بقيده في القائمة الأفريقية الجديدة”.

وأضاف: “حدث خلاف شديد بين أعضاء لجنة الكرة فور إبلاغهم بقرار البدري، فمحمود الخطيب وعلاء عبدالصادق يرحبان باستمرار متعب في قائمة الفريق لنهاية الموسم الحالي ويرفضان رحيله لكي يعلن اعتزاله داخل صفوف النادي كتكريم لمشواره الطويل مع القلعة الحمراء”.

واستطرد: “فيما يعترض عليه عبدالعزيز عبدالشافي زيزو عضو اللجنة والمدير الرياضي للنادي، والذي يرى أن متعب يجب أن يرحل حفاظًا على استقرار الفريق، مؤكدًا لأعضاء اللجنة أن متعب لن يساعد البدري في عمله وسيصبح بمثابة كارت ضغط على اللاعب بسبب رغبته في المشاركة”.

وتابع: “عبدالشافي أكد لباقي أعضاء اللجنة أن متعب لن يرضى بدور الموظف داخل الفريق وأن بقاءه به العديد من السلبيات ومن ثم فإنه ينضم لصفوف البدري، الذي يرفض استمرار اللاعب وأعلن ذلك رسميًا في جلسته مع الخطيب”.

وفي نفس الإطار، نفى عصام سراج الدين مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وصول أي عروض رسمية لشراء متعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأردف: “النادي لم يتلق أي عروض احترافية لمهاجم الفريق ولم تصله أي عروض محلية داخلية كما زعم البعض”.

وأوضح أن عرض التعاون السعودي حدث بشكل ودي من خلال وكيل اللاعب وأن الأهلي لم يتلق أي مخاطبات رسمية، حتى الآن داخلية أو خارجية بخصوص عماد متعب.

من جانب آخر، كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن مجلس إدارة النادي الأهلي يتفاوض بشكل رسمي معه للتعاقد مع محمود عبدالعزيز وعبد الله بكري وياسر إبراهيم، مشددًا على أنه اعتذر عن الاستغناء عن الثلاثي دفعة واحدة في يناير.

وأضاف عامر في تصريحات إذاعية، أنه قد يستغنى عن أحد هؤلاء اللاعبين للنادي الأهلي، بشرط توفير البديل المناسب للاعب الذي سيرحل في انتقالات يناير، ولكن حال عدم وجود البديل فسوف يستمر اللاعبون حتى الصيف المقبل.

وأوضح رئيس سموحة، أن محمود عبدالعزيز لاعب ارتكاز لا يوجد له مثيل في مصر، مشددًا على أنه لم يطلب أي لاعب من الأهلي حتى اللحظة، لأن مجلس القلعة الحمراء لم يعلن الاستغناء عن أي لاعب في يناير الجاري.