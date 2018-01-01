نادي الهلال يتعثر أمام الفيصلي ويفشل في الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري السعودي.. (شاهد الأهداف)

أهدر الهلال حامل اللقب الكثير من الفرص الخطيرة، ليكتفي بالتعادل 1/1 مع الفيصلي، اليوم الإثنين، لكنه يبقى في صدارة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وظل الهلال متأخرًا حتى الدقيقة 73 عندما سجل السوري عمر خربين من ركلة جزاء، ليلغي أفضل لاعب في آسيا 2017 تقدم الفيصلي بتسديدة البرازيلي روغيريو كوتينيو من خارج منطقة الجزاء في الشوط الأول.

ورفع الهلال رصيده إلى 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي أقرب ملاحقيه، وتتبقى للهلال مباراة مؤجلة.

وعزز الفيصلي موقعه في المركز الرابع وله 26 نقطة.