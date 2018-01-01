مباراة الهلال والفيصلي.. روغيريو يباغت الزعيم ونواف بن سعد يجتمع باللاعبين‎

قال الإعلامي السعودي عبدالله الحنيان المقرب من إدارة نادي الهلال السعودي، إن رئيس النادي الأمير نواف بن سعد، اجتمع بلاعبي الزعيم عقب نهاية الشوط الأول من مباراة الفريق أمام الفيصلي، في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والفيصلي بتأخر الزعيم 1/0 بعد هدف من تسديدة قوية من المهاجم البرازيلي روغيريو دي أسيس على مرمى الحارس العماني على الحبسي.

الأمير نواف بن سعد يجتمع باللاعبين بين شوطي اللقاء.#الفيصلي_الهلال — عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) January 1, 2018

ولم يكشف عن سبب ومضمون اجتماع بن سعد باللاعبين، لكنه قد يكون لرفع معنويات اللاعبين، أو تحذيرًا لهم من تلقى الخسارة، خاصة أن الفوز سيعزز فرص الهلال في الحفاظ على لقب الدوري السعودي.

وخسر الهلال للمرة الأولى الموسم الحالي قبل نحو أسبوعين أمام الفيحاء، وهو ما أشعل الصراع على صدارة الترتيب.

يشار إلى أن الهلال يحتل الصدارة برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، في حين يأتي الهلال في المركز الثاني بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

ويأمل الفيصلي في الحفاظ على الفوز والبقاء في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي.

وحصل الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 71 بعد دفع مهاجمه السوري عمر خربين داخل منطقة الجزاء، وانبرى خربين بنفسه حيث سدد على يمين حارس الفيصلي ليسجل هدف التعادل.