لاعب النادي الأهلي السعودي مطلوب في الدوري الأوكراني

قالت تقارير صحفية إن نادي دينامو كييف الأوكراني يستعد لتقديم عرض لليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس، لاعب فريق الأهلي، بما يقارب 18 مليون ريال سعودي.

وبحسب ما نقلت mbc فإن المفاوضات لم تبدأ حتى الآن مع اللاعب ولا مع النادي السعودي، الذي يملك بطاقته وعقده سار معه، ولكن ربما تتم تلك المفاوضات في الأيام القادمة.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن الأهلي ربط الاستغناء عن اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية بوصول عرض مغر يظفر من خلاله الأهلي بالفائدة المادية من أجل التخلي عنه.

يذكر أن النادي الأوكراني سبق أن أشرف عليه مدرب الأهلي الحالي ريبروف.

وشارك فيتفاتزيديس في 16 مباراة مع الأهلي في الدوري السعودي الموسم الحالي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.