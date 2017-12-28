الأهلي السعودي يتلقى صدمة قبل مباراة نادي النصر بدوري المحترفين

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي السعودي صدمة؛ بعدما تأكد غياب المحترف البرازيلي ليوناردو سوزا، إحدى أهم أوراق الفريق أمام النصر، يوم الجمعة المقبل بدوري المحترفين السعودي.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن “ليوناردو سوزا أبلغ إدارة الأهلي بعدم مقدرته على العودة من بلاده إلى جدة، قبل نهاية العام الميلادي الجاري”.

وتواصل اللاعب هاتفيًّا أمس مع إدارة الأهلي، مبينًا أن لديه ظروفًا خاصة تحتم عليه البقاء في البرازيل إلى رأس السنة.

وترددت أنباء عن هرب اللاعب، وعدم نيته العودة للفريق من جديد؛ إلا أن تواصل اللاعب مع إدارة ناديه أنهى هذه الشكوك.

وتعاقد النادي الأهلي مع سوزا مطلع الموسم الحالي، وظهر اللاعب بمستوى جيد خلال مباريات عديدة وسجل عدة أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل بالجولة الـ 16 من دوري المحترفين السعودي؛ ما يجعله بحاجة لواحد من أهم عناصره.