ردًا على نادي الهلال.. السعودية الرياضية تصدر بيانًا جديدًا

أصدرت القناة السعودية الرياضية، بيانًا جديدًا؛ ردًا على البيان الصحفي الذي أصدره نادي الهلال السعودي؛ بسبب الاستفتاء الذي نشرته القناة على حسابها بتويتر، قبل أن تحذفه؛ على خلفية ردود الفعل السلبية التي سببها.

وقالت السعودية الرياضية في بيان، إن الاستفتاء الذي نشر، كان باجتهاد فردي من أحد معدي البرامج، ولا يمثل سلوك القناة، ولا العاملين بها.

وجددت القناة اعتذارها لنادي الهلال.

وكانت القناة السعودية الرسمية، قد اعتذرت عن الاستفتاء، وقامت بحذفه؛ بعدما سبب غضبًا عارمًا، لدى قطاع كبير من الجماهير.

وقال نادي الهلال في بيانه، أمس :”استغرب مجلس إدارة النادي، نهج القنوات الرياضية السعودية “قناة الوطن”، في تعاطيها مع الكثير من الأحداث، خلال الموسم الحالي، والذي تم إيضاحه لمسؤولي القناة مسبقًا؛ أملًا بالرقي في مستوى الطرح المتعلق بالقناة، والخاص بحساباتها ومسؤوليها، وما يتم طرحه في برامجها، بيد أنّ القناة استعرضت ظهر اليوم، عبر برنامج “صحف”، استفتاءً لايمت للمهنية إطلاقًا؛ أثار استغراب مجلس الإدارة وجماهير الهلال، علاوة على كل المتابعين المحايدين، وفي مقدمتهم معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأستاذ “تركي آل الشيخ” .

وتابع :”ويثمن مجلس الإدارة، تفاعل معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور “عواد بن صالح العواد”؛ في اتخاذ قرارات صارمة بعد ما حدث، وسعيه الكبير لمحاسبة كل متجاوز، وتطوير القنوات السعودية، وإيقاف كل ما يدعو لبث رسائل الاحتقان والتعصب الممقوت، في المجتمع الرياضي، بالتنسيق المباشر مع اتحاد الإعلام الرياضي”.

ونشرت القناة استفتاء بأربعة خيارات، أمس الأحد، حول اللحظة الأكثر جنونًا في 2017، تضمنت، لحظة إصابة كارلوس إدواردو لاعب الهلال، وهدف فهد المولد في مرمى اليابان، ولحظة هدف رافاييل دا سيلفا في شباك الهلال، والاعتذارات التي قدمها الإعلاميون السعوديون لبعضهم البعض.

واعتبر متابعون سعوديون، أن استفتاء القناة الرياضية السعودية، مناهض لنادي الهلال.

واستاء سعوديون، من وضع لحظة إصابة لاعب بفريق سعودي، بين اللحظات الأكثر جنونًا.

ورد تركي آل الشيخ على التغريدة، بعلامات استفهام.

وقامت القناة بحذف الاستفتاء سريعًا، كما وعدت بإحالة الموظف المسؤول عن الأمر للتحقيق.

وقدم تركي آل الشيخ شكرًا للقناة؛ على استجابتها بحذف الاستفتاء، الذي سبب الغضب الجماهيري، سريعًا.