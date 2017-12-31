استفتاء السعودية الرياضية يثير غضبًا عارمًا في المملكة.. والقناة تعتذر (شاهد)

قدمت القناة السعودية الرياضية، اعتذارًا صريحًا؛ عن الاستفتاء الذي نشرته عبر حسابها على تويتر، حول اللحظات الأكثر جنونًا في 2017.

ونشرت القناة اسستفتاء بأربعة خيارات، حول اللحظة الأكثر جنونًا في 2017، تضمنت، لحظة إصابة كارلوس إدواردو لاعب الهلال، وهدف فهد المولد في مرمى اليابان، ولحظة هدف رافاييل دا سيلفا في شباك الهلال، والاعتذارات التي قدمها الإعلاميون السعوديون لبعضهم البعض.

واعتبر متابعون سعوديون، أن استفتاء القناة الرياضية السعودية، مناهض لنادي الهلال.

واستاء سعوديون، من وضع لحظة إصابة لاعب بفريق سعودي، بين اللحظات الأكثر جنونًا.

ورد تركي آل الشيخ على التغريدة، بعلامات استفهام.

وقامت القناة بحذف الاستفتاء سريعًا، كما وعدت بإحالة الموظف المسؤول عن الأمر للتحقيق.

وقدم تركي آل الشيخ شكرًا للقناة؛ على استجابتها بحذف الاستفتاء، الذي سبب الغضب الجماهيري، سريعًا.