هل دفعت الحكومة السعودية أموالًا في مشروع استاد النادي الأهلي المصري؟

قال تركي الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري، إن الحكومة السعودية لم تدفع أموالًا في مشروع القرن الذي دشنه النادي الأهلي المصري أمس الأحد، باستثمارات سعودية مصرية إماراتية.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: “المشروع استثماري بحت، نستثمر في الأهلي لأن مشجعيه عددهم 80 مليون مشجع ونادي بطولات ونادي القرن في أفريقيا”.

وأكمل: “ننتظر الدعم اللوجستي والانتهاء من البيروقراطية لكي ننهي الأمر.. وعندما اجتمعت بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمست فرحته بالمشروع الاستثماري”.

والتقى آل الشيخ الرئيس المصري أول أمس بالقاهرة.

وأردف: “عندما قلت له إن الدراسة للانتهاء من المشروع تستغرق 30 شهرًا، قال لي أنتم بدأتم بالأمس وليس غدًا، في إشارة إلى رغبته في الانتهاء سريعًا”.

وأبدى تركي آل شيخ تخوفًا من البيروقراطية، قائلًا: “أخشى من التأخير في إنهاء الأمور البيروقراطية لأن الوقت تكلفة على المستثمر، إذا تأخرت شحنة في الجمارك هذا يزعج المستثمر”.

واستطرد: “حصلنا على الضوء الأخضر للاستثمار في الزمالك لكننا سنجرب الأمر في الأهلي إذا وجدنا الأمور يسيرة ولا توجد معوقات فلم لا نكررها مع الزمالك؟”

واختتم: “لم نصدق إقبال المستثمرين على الاستثمار في الأهلي، الأمر توسع من مجرد استاد إلى مدينة رياضية متكاملة وفندق ومستشفى”.

وغرد آل الشيخ حول تمويل المشروع :”دوري كرئيس للاتحاد العربي إيجاد مستثمرين للرياضة العربية، وهذا ما حصل مع الأهلي المصري، ولم يتم دفع أي مبلغ من الجهات الحكومية السعودية، المشروع هو استثمار قطاع خاص سعودي إماراتي مصري”.

ويشغل تركي آل الشيخ منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.