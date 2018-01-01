تركي آل الشيخ يتحدث عن.. مقابلة السيسي واستاد النادي الأهلي ومفاجأة البطولة العربية

حل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ضيفًا على الإعلامي أحمد شوبير، مساء أمس الأحد، في حوار عبر فضائية “صدى البلد” المصرية، وتحدث عن مقابلته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه رئيس عظيم والشعب المصري محظوظ به.

وقال آل الشيخ: “في البداية أنقل تعازي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للشعب المصري بعد الحادث الإرهابي الذي حدث، وتحية ومحبة للرئيس السيسي ولشعب مصر”.

وعن المقابلة التي حدثت مع الرئيس المصري، كشف: “مقابلة كانت فوق الخيال، استمرت لمدة ساعة تقريبًا، رأيت رجلاً عظيمًا، محبًا لبلده ومحبًا للأمة العربية والإسلامية بشكل عام، ودقيق وشديد الملاحظة وحاضر ذهنيًا، وشخصية عظيمة، وأهنئ الشعب المصري على تلك القيادة”.

وأشار إلى إنه حصل على الضوء الأخضر للاستثمار في الزمالك بعد إعلان مشروع القرن بالنادي الأهلي.

وشدد: “المشروع استثماري بحت، نستثمر في الأهلي لأن مشجعيه عددهم 80 مليون مشجع ونادي بطولات ونادي القرن في أفريقيا”.

وأكمل: “ننتظر الدعم اللوجستي والانتهاء من البيروقراطية لكي ننهي الأمر.. وعندما اجتمعت بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمست فرحته بالمشروع الاستثماري”.

وأردف: “عندما قلت له إن الدراسة للانتهاء من المشروع تستغرق 30 شهرًا قال لي أنتم بدأتم بالأمس وليس غدًا، في إشارة إلى رغبته في الانتهاء سريعًا”.

وأبدى تركي آل شيخ تخوفًا من البيروقراطية، قائلاً: “أخشى من التأخير في إنهاء الأمور البيروقراطية لأن الوقت تكلفة على المستثمر، إذا تأخرت شحنة في الجمارك هذا يزعج المستثمر”.

واستطرد: “حصلنا على الضوء الأخضر للاستثمار في الزمالك لكننا سنجرب الأمر في الأهلي إذا وجدنا الأمور يسيرة ولا توجد معوقات فلم لا نكررها مع الزمالك؟”

واختتم: “لم نصدق إقبال المستثمرين على الاستثمار في الأهلي، الأمر توسع من مجرد استاد إلى مدينة رياضية متكاملة وفندق ومستشفى”.

كما أكد تركي آل الشيخ، أنه تواصل مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وحصل منه على موافقة جزئية بالإشراف على البطولة العربية والاعتراف بها.

وتابع: “حصلت على شبه موافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالاعتراف بالبطولة العربية”.

وأضاف: “نعمل على تأهل بطل المسابقة إلى كأس العالم للأندية.. حتى الآن لم يتم وإذا حدث سيكون انتصار كبير للبطولة”.

وأوضح: “ستكون البطولة تحت مظلة فيفا، بعد حصولي على موافقة بالاعتراف الجزئي بالإشراف والتحكيم والعقوبات، ستتم تجربة ذلك وفي حالة الاقتناع ستكون تحت مظلة الفيفا”.

وأشار إلى أنه يحاول مع الجانب الإماراتي للتنازل عن مقعد مستضيف كأس العالم للأندية لصالح بطل البطولة العربية.

وشدد: “إذا لم يوافقوا لن نحزن، سيكون كرم من الإماراتيين إذا تنازلوا لإخوانهم عن حق مشاركة الفريق المستضيف ويمنحونه لإخوانهم العرب”.

ووعد رئيس هيئة الرياضة السعودية أن ترتفع مكافآت البطولة العربية لجذب الأندية للمشاركة فيها.