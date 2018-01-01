هل قرر نادي الهلال السعودي الاستغناء عن الفنزويلي ريفاس؟

كشفت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الهلال السعودي، قرر التريث في استبعاد المحترف الفنزويلي جيلمين ريفاس، ومنحه فرصة أخرى، بعد بروزه وتسجيله هدفين في لقاء أحد الأخير ضمن دوري المحترفين السعودي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فمن المنتظر أن يتم الإبقاء على ريفاس إلى نهاية الموسم، على أن يتم الاستعانة بمحترف أجنبي وحيد يلعب في خط الوسط بديلاً عن الأوروغواياني ماتياس، الذي يجري وكيل أعماله مفاوضات مع عدد من الأندية للانتقال إلى أحدها.

ويواجه الهلال نظيره الفيصلي، مساء اليوم الاثنين، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

وسيغيب عن هذا اللقاء المدافع محمد جحفلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وسيحل بديلاً عنه عبد الله الحافظ، كما تقرر إراحة الحارس الدولي عبد الله المعيوف ليحل بديلاً عنه في القائمة الأساسية العماني علي الحبسي.. وستشهد المباراة عودة الثنائي محمد البريك، ونيكولاس.

ويُنتظر أن يمثل الهلال اليوم كل من علي الحبسي، وأسامة هوساوي، وعبد الله الحافظ، ومحمد البريك، وياسر الشهراني، وميليسي، وعبد الله عطيف، وسلمان الفرج، ونواف العابد، وسالم الدوسري، وخربين.