عموري يعلق على فشل مفاوضات انتقاله لنادي الهلال السعودي (فيديو)

علق عمر عبدالرحمن “عموري“، نجم المنتخب الإماراتي ونادي العين، عن رفض إدارة ناديه عرضَ نادي الهلال السعودي لضم اللاعب، سواء بنظام البيع أو الإعارة.

وكان اللاعب خرج في تصريحاتٍ فضائية، أعلن فيها عن رغبته في الانتقال للهلال، بيد أنه أرجع القرار -في نهاية الأمر- للشيخ هزاع بن زايد، سواء ببقائه في العين أو مغادرة أسواره.

وقال عموري في تصريحات لقناة “الرياضية” السعودية، خلال تواجده مع المنتخب الإماراتي للمشاركة في بطولة “خليجي 23”: “الحمدلله على التأهل لنصف نهائي خليجي 23 وهذا ليس من فراغ، ولكن من تعب وكنا منظمين تكتيكيًا، ووصلنا للمطلوب من بداية البطولة، وأتوقع أن تكون مواجهتنا أمام العراق قوية، وهو فريق استطاع أن يتأهل ويتصدّر مجموعته، وإن شاء الله يتغير شكل الفريق للأفضل المرحلة المقبلة”.

شاهد ماذا قال عمر عبدالرحمن "عموري" لمراسل القناة عبدالرحمن العابسي وحديثه عن عرض نادي الهلال #برنامج_الملعب pic.twitter.com/M14M8rJhQS — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 30, 2017

وعن رفض عرض نادي الهلال من قبل إدارة ناديه، أشار: “رفض العرض ربما يكون بين الإدارتين، والرسالة وصلت للعين، وهي رفضت العرض، وأنا حاليًا موجود في المنتخب، وبعد انتهائي مع المنتخب لكل حادثٍ حديث”.

يُذكر أن الهلال خطط للتعاقد مع عموري على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية .

وكان الكرواتي زوران ماميتش، مدرب نادي العين الإماراتي، كشف أخيرًا أن “عموري”، سيجدّد عقده مع الفريق عقب عودته من المشاركة في “خليجي23” مع منتخب الإمارات.

وقال “زوران” فى تصريحاته لوسائل إعلام إماراتية إن “عموري” لم يتأخر في تجديد عقده مع العين، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي تأخير، وأنه مستعد لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.