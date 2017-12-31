إدارة نادي الهلال تهاجم القناة الرياضية السعودية

استغرب مجلس إدارة نادي الهلال نهج القنوات الرياضية السعودية “قناة الوطن” في تعاطيها مع الكثير من الأحداث خلال الموسم الحالي؛ والذي تم إيضاحه لمسؤولي القناة مسبقًا؛ أملًا في الرقي في مستوى الطرح المتعلق بالقناة، والخاص بحساباتها ومسؤوليها وما يتم طرحه في برامجها، بيد أنّ القناة استعرضت ظهر اليوم، عبر برنامج “صحف” استفتاءً لا يمت؛ للمهنية إطلاقًا أثار استغراب مجلس الإدارة، وجماهير الهلال علاوة على كل المتابعين المحايدين وفي مقدمتهم معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ “تركي آل الشيخ”.

وثمن مجلس الإدارة تفاعل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور “عواد بن صالح العواد”؛ في اتخاذ قرارات صارمة بعد ما حدث، وسعيه الكبير لمحاسبة كل متجاوز، وتطوير القنوات السعودية، وإيقاف كل ما يدعو لبث رسائل الاحتقان والتعصب الممقوت في المجتمع الرياضي؛ بالتنسيق المباشر مع اتحاد الإعلام الرياضي.

تعتذر القناة الرياضية عما ورد في التغريدة السابقة وستتم إحالة المتسبب فيها للتحقيق pic.twitter.com/bWw5JwjW3l — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 31, 2017

وكان الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية قد نشر استفتاءً عن أكثر اللحظات جنونية في عام 2017 وكان من بين الاختيارات هدف أوراوا في الهلال.

وسرعان ما حذف الحساب التغريدة معتذرًا عنها واعدًا بإحالة المتسبب فيها للتحقيق.