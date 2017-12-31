الاتفاق السعودي يضم ليبان عبدي النرويجي ذا الأصول الصومالية

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الأحد، تعاقده مع اللاعب النرويجي ليبان عبيدي، والذي ينحدر من أصول صومالية.

وقال النادي السعودي، إنه وقع مع ليبان، الذي يبلغ من العمر 29 عامًا، عقدًا لمدة موسم ونصف.

وكانت إدارة الاتفاق قد أعلنت، الخميس الماضي، إلغاء عقد المحترف الإسباني خوانمي كاييخون، بالتراضي بين الطرفين؛ كبداية لدعم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وشارك ليبان، في 25 مباراة مع فريقه النرويجي، الموسم الحالي، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع هدفًا.

كما ذكرت تقارير صحفية سعودية، أن الاتفاق توصل إلى اتفاق لضم الحارس الأردني أحمد عبدالستار أبونواس إلى صفوفه، في سوق الانتقالات الشتوية، الذي يبدأ، غدًا الإثنين.