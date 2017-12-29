رئاسة الحرمين الشريفين تنفي تفريغ الروضة الشريفة للاعبي نادي الهلال السعودي (صورة)

نفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنه تم تفريغ الروضة الشريفة، ومنطقة السلام على الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- وصاحبَيْه -رضي الله عنهما-، للاعبي نادي الهلال السعودي أثناء زيارتهم المسجد النبوي، مبينة أن ما تم تداوله غير صحيح.

‏وأكدت وكالة الرئاسة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن الدخول للروضة الشريفة لأداء صلاة النوافل، وزيارة الروضة، يتم بعد أداء فروض الصلوات المكتوبة عن طريق التفويج المعتاد للمجموعات التي تصل إلى “الروضة” مع مسار الزيارة، بمعدل ربع ساعة لكل فوج.

وبيَّنت أنه تم دخول مجموعة فريق الهلال إلى الروضة مثل غيرهم من الزائرين للروضة الشريفة. معربة عن أملها من الجميع أخذ الأخبار من مصادرها وجهاتها الرسمية.

تصرح وكالة الرئاسة العامة لشؤون #المسجد_النبوي أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنه تم تفريغ #الروضة_الشريفة ومنطقة السلام على الرسول ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما للاعبي فريق الهلال السعودي أثناء زيارتهم للمسجد النبوي غير صحيح… — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وتؤكد وكالة الرئاسة أن الدخول للروضة الشريفة لإداء صلاة النوافل، وزيارة الروضة، يتم بعد أداء فروض الصلوات المكتوبة، عن طريق التفويج المعتاد للمجموعات التي تصل إلى الروضة مع مسار الزيارة بمعدل ربع ساعة لكل فوج

وتم دخول مجموعة فريق الهلال إلى الروضة مثل غيرهم من الزائرين للروضة الشريفة. — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧