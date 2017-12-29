رئاسة الحرمين الشريفين تنفي تفريغ الروضة الشريفة للاعبي نادي الهلال السعودي (صورة)

رئاسة الحرمين الشريفين تنفي تفريغ الروضة الشريفة للاعبي نادي الهلال السعودي (صورة)

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

نفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنه تم تفريغ الروضة الشريفة، ومنطقة السلام على الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- وصاحبَيْه -رضي الله عنهما-، للاعبي نادي الهلال السعودي أثناء زيارتهم المسجد النبوي، مبينة أن ما تم تداوله غير صحيح.

‏وأكدت وكالة الرئاسة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن الدخول للروضة الشريفة لأداء صلاة النوافل، وزيارة الروضة، يتم بعد أداء فروض الصلوات المكتوبة عن طريق التفويج المعتاد للمجموعات التي تصل إلى “الروضة” مع مسار الزيارة، بمعدل ربع ساعة لكل فوج.

وبيَّنت أنه تم دخول مجموعة فريق الهلال إلى الروضة مثل غيرهم من الزائرين للروضة الشريفة. معربة عن أملها من الجميع أخذ الأخبار من مصادرها وجهاتها الرسمية.

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