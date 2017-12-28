نادي الهلال يكتسح أحد ويرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي

أحرز جلمين ريفاس هدفين في غضون دقيقة واحدة قرب النهاية في فوز كبير للهلال 4/1 على مضيفه أُحد ليتصدر دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الخميس.

ووضع السوري عمر خربين، أفضل لاعب في آسيا 2017، الهلال في المقدمة بعد 11 دقيقة من البداية بركلة جزاء. وضاعف سالم الدوسري النتيجة في الدقيقة 51 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، وكاد نواف العابد أن يجعل النتيجة 3/0 في الدقيقة 66، لكنه أهدر فرصة خطيرة من انفراد بمرمى عزالدين دوخة حارس أُحد الذي تصدى للمحاولة ببراعة.

ونجح المهاجم الفنزويلي في تسجيل هدفين متتالين في الدقيقتين 85 و86 قبل أن يقلص محمد محسن الفارق بتسديدة من داخل المنطقة سكنت شباك عبدالله المعيوف حارس الهلال قبل النهاية بدقيقتين.

وتصدر الهلال المسابقة برصيد 33 نقطة من 14 مباراة متفوقًا بنقطتين عن الأهلي الذي خاض 15 مباراة، بينما ظل أُحد في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

وفي مباراة أخرى فرط الرائد في الفوز على ضيفه الفتح عندما أدرك جواو بيدرو التعادل 2/2 للضيوف قرب النهاية.

ورغم تقدم التونسي عبدالقادر الوسلاتي للفتح بركلة جزاء في الدقيقة 19، إلا أن الرائد سجل هدفين متتالين قبل نهاية الشوط الأول بضربتي رأس عبر قاسم عبدالله والبرازيلي دانييل أمورا.

لكن بيدرو أدرك التعادل للفتح في الدقيقة 82 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك متعب شراحيلي حارس الرائد.

وفشل الرائد في تحقيق فوزه الثالث في المسابقة الموسم الحالي ليظل في المركز الأخير برصيد 12 نقطة من 16 مباراة مقابل 18 نقطة للفتح، بطل نسخة 2013، في المركز التاسع.