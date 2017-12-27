نواف العابد يعود لقائمة مباراة نادي الهلال وأحد بالدوري السعودي

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، عصر اليوم الأربعاء، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه “أحد”، عند الساعة الـ٠٣:٤٥ من عصر يوم غدٍ الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ستاد مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في “المدينة المنورة”، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب الموقع الرسمي للهلال، تركّزت الحصة التدريبية على النواحي الفنية، إذ طبّق الجهاز الفني تدريبات فنيّة متنوعة، قبل أن يفرض عددًا من التطبيقات التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب، في حين لم يشارك اللاعب عبدالملك الخيبري بمران اليوم؛ نظير تعرّضه لالتهاب في قصبة الساق، إذ سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين.

ويغادر الفريق مساء اليوم إلى المدينة المنورة؛ تأهبًا لملاقاة “أحد”، عصر الغد.

وتشهد قائمة الهلال في مواجهة أحد عودة ياسر القحطاني ونواف العابد، في حين سيغيب مجاهد المنيع لانضمامه للمنتخب الأولمبي، بينما يغيب محمد البريك ونيكولاس ميليسي بسبب عدم الجاهزية البدنية.