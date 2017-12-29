نادي النصر يحرم الأهلي من صدارة ترتيب الدوري السعودي بفوز “ثلاثي” (فيديو)

نادي النصر يحرم الأهلي من صدارة ترتيب الدوري السعودي بفوز “ثلاثي” (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

حرم نادي النصر ضيفه الأهلي من استعادة صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بعد أن تغلب عليه 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة 16 من المسابقة، والتي شهدت أيضًا فوز التعاون على الفيحاء 4-0.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف سجله عبد العزيز الجبرين في الدقيقة 36.

وخلال الشوط الثاني، سجل “إيوانيس فيتفازيديس” هدف التعادل في الدقيقة 59، ثم أضاف “ليوناردو رودريغيز بيريرا” الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 61، واختتم محمد فوزير أهداف النصر في الدقيقة 76.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، وحرم فريق الأهلي من استعادة الصدارة، بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة في المركز الثاني.

ويحتل الهلال صدارة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.

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