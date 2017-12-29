مباراة النصر والأهلي.. عبدالعزيز جبرين يتقدم للعالمي برأسية قوية (فيديو)

تقدم نادي النصر بهدف نظيف على الأهلي، خلال قمة الجولة 16 من دوري المحترفين السعودي، أحرزه عبدالعزيز جبرين.

واقتنص جبرين الكرة برأسه قبل أن يلتقطها محمد العويس حارس الأهلي.

٣٦’ عبدالعزيز الجبرين يسجّل الهدف الأول للنصر في شباك الأهلي مستغلًا تقدّم العويس ١-٠#النصر_الأهلي #دوري_بلس pic.twitter.com/cqWfDCEFLp — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

النصر يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة بقيادة مديره الفني الأرجنتيني غوستافو كوينتريوس.

وحقق النصر خلال 15 مباراة 6 انتصارات بجانب 6 تعادلات و3 هزائم، وسجل العالمي 29 هدفًا واستقبل 20 هدفًا، ويعد محمد السهلاوي مهاجم النصر هداف الفريق بالدوري برصيد 8 أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 31 نقطة خلف الهلال المتصدر، بفارق نقطتين بقيادة المدير الفني الأوكراني سيرغي ريبيروف.. وحقق الفريق 9 انتصارات في 15 مباراة وتعادل 4 مرات بجانب خسارتين.

وسجل الفريق 37 هدفًا في مسابقة الدوري، وهو صاحب أقوى هجوم واستقبل 18 هدفًا.. ويعد السوري عمر السومة هداف الفريق وهداف الدوري برصيد 10 أهداف.