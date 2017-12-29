مباراة النصر والأهلي.. أمور يجب أن تعرفها قبل قمة الجولة الـ16 للدوري السعودي

يتابع عشاق الكرة السعودية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريقي النصر والأهلي مساء الجمعة على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض في قمة مباريات الجولة 16 لمسابقة الدوري السعودي.

وبغض النظر عن ظروف وترتيب الفريقين فإن مواجهات الأهلي والنصر غالبًا ما تتسم بالندية والأداء القوي والتنافسية الشديدة خاصة أن الفريقين دائمًا مرشحان للتتويج بالألقاب.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مباراة النصر والأهلي.. فإلى السطور التالية:

صراع الصدارة

يبدو أن هناك صراعًا مشتعلًا على صدارة الترتيب بين الفريقين، فالنصر يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة بقيادة مديره الفني الأرجنتيني غوستافو كوينتريوس.

وحقق النصر خلال 15 مباراة 6 انتصارات بجانب 6 تعادلات و3 هزائم ، وسجل العالمي 29 هدفًا واستقبل 20 هدفاً ويعد محمد السهلاوي مهاجم النصر هداف الفريق بالدوري برصيد 8 أهداف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 31 نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق نقطتين بقيادة المدير الفني الأوكراني سيرجي ريبيروف.. وحقق الفريق 9 انتصارات في 15 مباراة وتعادل 4 مرات بجانب خسارتين.

وسجل الفريق 37 هدفًا في مسابقة الدوري وهو صاحب أقوى هجوم واستقبل 18 هدفًا.. ويعد السوري عمر السومة هداف الفريق وهداف الدوري برصيد 10 أهداف.

تاريخ المواجهات

تحمل مواجهة الفريقين مساء الجمعة رقم 122 في كل البطولات ورقم 83 في مسابقة الدوري.

وفاز النصر في اللقاءات عامة 43 مرة مقابل 52 فوزًا للأهلي بينما خرج اللقاء بالتعادل 27 مرة، وفي الدوري فاز النصر 29 مرة مقابل 30 انتصارًا للأهلي و24 تعادلًا.

وسجل النصر في مرمى الأهلي بالدوري 118 هدفًا وأحرز الأهلي 114 هدفًا.

وحقق النصر أكبر فوز له على الأهلي بنتيجة 6/1 في الدوري مارس 1996 بينما كان أكبر فوز للأهلي بخماسية دون رد في كأس الأمير فيصل في أكتوبر 1996.

وآخر لقاء جمع الأهلي والنصر بالدوري فاز به الأهلي بنتيجة 3/1 وكان آخر لقاء بالدوري قد انتهى بالتعادل يوم 17 سبتمبر الماضي.

ويعد ماجد عبدالله هداف لقاءات الأهلي والنصر برصيد 21 هدفًا بينما يحتل صدارة قائمة هدافي الأهلي الثلاثي خالد قهوجي وطلال مشعل وعمر السومة برصيد 9 أهداف.

غيابات الفريقين

يعاني الأهلي غيابًا مهمًا ومؤثرًا بابتعاد السوري عمر السومة مهاجم الفريق الذي يعاني من إصابة قوية تبعده عن الملاعب بجانب علي عواجي وتيسير الجاسم وعبدالله مجرشي بسبب الإصابة وحسين المقهوي وسعيد المولد للإيقاف وسلمان المؤشر وصالح العمري، بداعي المشاركة في خليجي 23 والبرازيلي ليوناردو دي سوزا وعلي الزبيدي بقرار تأديبي.

ويفتقد النصر خدمات الثنائي المصاب عوض خميس وخالد الغامدي بجانب شايع شراحيلي للإيقاف بسبب مستحقات مدير أعمال بخلاف الثنائي المنضم لمنتخب السعودية في بطولة خليجي 23 عمر هوساوي وأحمد الفريدي.

أوراق النصر

يعتمد المدير الفني للنصر الأرجنتيني غوستافو كوينتريوس على طريقته المعتادة 4-2-3-1 ويراهن على قدرات هدافه محمد السهلاوي مهاجم الفريق الذي يقدم موسمًا جيدًا رغم الانتقادات التي واجهها.

ويلعب خلف السهلاوي الثلاثي المغربي محمد فوزير صانع الألعاب المتألق والجناح يحيى الشهري والجناح البرازيلي الآخر ليوناردو بيريرا بجانب مايسترو خط الوسط حسام غالي بجوار عبدالعزيز الجبرين.

ويراهن النصر على حارسه المخضرم وليد عبدالله بجانب أبرز مدافعيه عبدالله مادو وبرونو أوفيني وعبدالله الأسطا ومتعب المطلق.. ويبقى على مقاعد البدلاء الهداف الليبيري ويليام جيبور.

أسلحة الأهلي

يعتمد الأهلي على مجموعة من الأسلحة في تشكيلة المدير الفني الأوكراني سيرجي ريبيروف.

ويعتمد الأهلي على مهند عسيري الذي تم توظيفه كمهاجم صريح بجانب اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس والبرازيلي كلاوديمير دا سوزا وعلي الأسمر ووليد باخشوين.

ويراهن الأهلي على خبرات لاعبيه في خط الدفاع مثل منصور الحربي وعقيل بلغيث والحارس محمد العويس.