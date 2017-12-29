السعودية.. بيتوركا يؤلم نادي الاتحاد بسبب 1.8 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية رومانية عن أن المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السعودي، الروماني فيكتور بيتوركا قد تلقى حكمًا لصالحه من محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، حيث اعتبرت الصحف هناك الحُكم بالرائع لصالح المدرب إذ سيحصل على مبلغ مالي هائل من النادي السعودي.

وبحسب ما نقلت الصحف فإن بيتوركا سيحصل على 1.8 مليون يورو إضافة للغرامات التي ستُفرض على النادي السعودي بسبب التأخير في دفع مستحقات المدرب، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 20 ألف يورو عن كل شهر تأخير في دفع المبلغ المطلوب للمدرب.

واعتبرت الصحف هناك أن بيتوركا يعد أفضل المدربين ماديًا في رومانيا، علمًا أنه بلا نادٍ في الوقت الحالي، حيث قالت إن المدرب حصل على رقم مادي لم يكن ليحلم به حال تواجده مع أي نادٍ محلي أو حتى منتخب بلاده.

وتولّى بيتوركا تدريب الاتحاد في 2014 في صفقة شغلت الرأي العام الروماني هناك كثيرًا، حيث فضّل الاتحاد عن الاستمرار مع منتخب بلاده بيد أن النتائج لم تساعده فتمّت إقالته، والتعاقد مع ابن جلدته بولوني حتى تمّت إقالته هو الآخر، وعاد بيتوركا من جديد لكنه في الفترة الثانية لم يحصل على رواتبه أو باقي مستحقاته ما دفعه للجوء للاتحاد الدولي “فيفا”.