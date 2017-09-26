صحيفة رومانية: نادي النصر السعودي يفاوض بيتوركا

أشارت تقارير صحفية رومانية إلى أن المدير الفني السابق للمنتخب الروماني ونادي الاتحاد فيكتور بيتوركا، بات مطلوباً في نادي النصر السعودي.

وقالت صحيفة “fanatik”، إن بيتوركا سيعود إلى البلد التي شهدت آخر محطاته التدريبية مع الاتحاد، حيث أبدى مسؤولو النصر رغبتهم في التعاقد مع المدرب .

وشدّدت الصحيفة على أن النصر أقال مدربه البرازيلي “غوميز” بسبب تردي النتائج، وفتح خطاً للتفاوض مع بيتوركا المتعطّل عن العمل منذ العام 2016.

وأشارت إلى أن “بيتوركا” تلقَّى العديد من العروض من أندية رومانية وصينية، وكان آخر تلك العروض من الزمالك المصري.

وبدأ فيكتور بيتوركا، مسيرته التدريبية مع منتخب رومانيا تحت21 سنة، ثم انتقل إلى نادي ستيوا بوخارست، الروماني، وبعدها انتقل إلى أندية عربية، فدرّب اتحاد جدة السعودي موسم 2014، لمدة عامين ونصف العام، بقيمة أربعة ملايين يورو.

وعُرف عن المدير الفني الروماني، الصلابة والصرامة مع اللاعبين، ومعاقبة المتجاوزين بغرامات مالية وإيقاف.