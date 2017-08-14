بيرند شوستر يقترب من تدريب نادي الزمالك.. وبيتوركا في الصورة

بات نادي الزمالك على بعد خطوات قليلة من التعاقد مع الألماني بيرند شوستر، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، ليتولى المهمة بداية من الموسم المقبل خلفًا للبرتغالي إيناسيو.

وقال مصدر داخل الزمالك لإرم نيوز: “الألماني شوستر، المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد يوقع خلال ساعات عقود تولي تدريب الفريق الأبيض خلال الموسم الكروي الجديد خلفًا للبرتغالي إيناسيو”.

وأضاف المصدر: “مرتضى منصور يفضل التعاقد مع مدرب عالمي كبير ذي اسم في عالم الساحرة المستديرة، مع تحمل النادي القيمة المادية الكبيرة المنتظرة في عقده، وهو ما ينطبق على الألماني شوستر”.

وتابع: “قرر مجلس الزمالك زيادة السقف المحدد لراتب المدرب الجديد السنوي إلى مليون و200 ألف دولار، بدلًا من مليون دولار فقط.

إلى ذلك، ظهر الروماني بيتوركا في نادي الزمالك، لإجراء جولة من المفاوضات مع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

وعلم “إرم نيوز” أن بيتوركا تم ترشيحه لقيادة النادي الأبيض من قبل مسؤولين بناي الاتحاد السعودي.

وسبق لبيتوركا أن قاد نادي الاتحاد السعودي مرتين.