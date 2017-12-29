السعودية.. نادي الهلال يفاوض علي النمر وسط ترقب الاتحاد والشباب‎

ذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، أن نادي الهلال يسعى إلى التعاقد مع اللاعب علي النمر في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، بعد أن ظهر بمستوى جيد في بطولة كأس الخليج 23 مع المنتخب السعودي.

ورغم أن المنتخب السعودي الثاني ودّع البطولة من الدور الأول بعد أن جمع 4 نقاط؛ إلا أن مستوى اللاعب علي النمر لفت الأنظار، خاصة في مباراة الأخضر أمام الإمارات في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، إذ قدّم النمر تمريرات ومهارات رائعة أمام الأبيض.

وأوضحت جريدة “الرياض” السعودية أن الهلال يريد ضم اللاعب، لكنه يواجه منافسة من ناديي الشباب والاتحاد.

واختارت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 23 التي تقام في الكويت، اللاعب السعودي علي النمر أفضل لاعب في مباراة المنتخبين السعودي والإمارات، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

والنمر من مواليد السعودية، وهو خريج أكاديمية الشلهوب يونايتد، التي يملكها المخضرم محمد الشلهوب الذي يلعب في الهلال، وهو ما قد يقرب اللاعب من الانتقال إلى الزعيم.