علي النمر يثير حيرة السعوديين خلال مباراة السعودية وعُمان

أثار اللاعب علي النمر حيرة السعوديين خلال مباراة المنتخب أمام عُمان في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في كأس الخليج المقامة في الكويت.

وظهر اللاعب بشكل متواضع أمام عُمان وهو ما أثار حيرة السعوديين بعد مستواه الرائع أمام الإمارات في الجولة الثانية.

ونال النمر الذي يبلغ من العمر 26 عامًا إشادة بالغة في مواجهة الإمارات رغم أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، لكن اللاعب قدّم تمريرات دقيقة ومهارات رائعة.

واختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج (خليجي 23) علي النمر أفضل لاعب في مباراة المنتخبين السعودي والإمارات، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

والنمر خريج أكاديمية الشلهوب يونايتد، التي يملكها المخضرم محمد الشلهوب الذي يلعب لنادي الهلال، ويرتدي الرقم 8، وهو من مواليد السعودية.

ويأمل المنتخب السعودي في تحقيق الفوز على عُمان وتعثر الإمارات أمام الكويت لضمان صدارة المجموعة الأولى.

ويملك الأخضر 4 نقاط من فوز على الكويت ثم تعادل مع الإمارات، وهو نفس رصيد الإمارات التي فازت على عمان.

والنعم بلاعب #علي_النمر لديه مهارات وكل يوم يفاجئ محبيه بمهارات رياضيه

كنت اتوقع له ان يكون لاعب في اكبر الانديه العربيه او الخليجيه . — Jamal salem alyafei (@Trabtjamal) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧