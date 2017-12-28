جماهير نادي الهلال السعودي تغني “طلع البدر علينا” في المدينة المنورة (فيديو)‎

قام جمهور نادي الهلال السعودي بترديد نشيد “طلع البدر علينا”، قبيل انطلاق مباراة الفريق أمام أحد في دوري المحترفين السعودي.

المباراة أقيمت على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، وامتلأ الاستاد عن آخره بجماهير الهلال الموجودة في المدينة، وقاموا بترديد النشيد الذي استقبل به أهل المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام عند الهجرة.

وفاز الهلال 4/1 على مضيفه أُحد، وتصدر المسابقة برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، متفوقًا بنقطتين عن الأهلي الذي خاض 15 مباراة، بينما ظل أُحد في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

وشهدت مباراة أحد والهلال التي أقيمت مساء اليوم، الرقم الأعلى في الحضور الجماهيري، حيث بلغ الحضور الجماهيري 16430، في حين جاء الأهلي ثانيًا، حيث بلغ 10225، بينما في لقاء النصر ثالثًا 7866، وجاء الشباب رابعًا من حيث الحضور وبلغ 5261.

وكان من المتوقع أن يكون الحضور أكبر من ذلك في ظل عدم استيعاب الكراسي الجماهير الغفيرة، خاصة أن سعة الملعب تتجاوز اكثر من 17000.

وتجاوزت قيمة التذاكر في السوق السوداء أكثر من (100) ريال، رغم أن سعر التذكرة 35 ريالًا.