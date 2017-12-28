جماهير نادي الاتحاد تهاجم كهربا.. شاهد رد فعل اللاعب (فيديو)‎

دخل المهاجم المصري محمود عبدالمنعم “كهربا“، لاعب نادي الاتحاد السعودي، في مشادة مع جماهير فريقه، خلال مباراة الفيصلي في الجولة الـ16 من دوري المحترفين.

مشادة كهربا مع الجماهير جاءت عند استبداله في الشوط الثاني، وهجوم الجماهير عليه، بعد أن قاموا بعمل “صافرات استهجان” فقال لهم: “انزلوا العبوا مكاني”.

كهربا لـ جماهير الاتحاد انزلوا العبوا مكاني ???????? pic.twitter.com/YhZu68tyAV — عبدالعزيز كواك. (@iAzez57) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

صافرات الاستهجان من جماهير #الاتحاد تجاه مهاجم الفريق محمود عبدالمنعم “كهربا” pic.twitter.com/GeaO0kLVXa — صحيفة سبورت نيوز (@sport_news_sa) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وتناثرت أنباء خلال الفترة الماضية عن رغبة نادي الاتحاد في التخلص من كهربا، بعد المستوى السيئ الذي ظهر به خلال الفترة الماضية، وعدم تقديمه للأداء المطلوب.

وأبدى نادي الزمالك المصري استعداده للتوقيع مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة وأنه يلعب للاتحاد معارًا من النادي الأبيض.

وكان أحمد العكايشي قد سجل ثنائية لينقذ نادي الاتحاد من الهزيمة على ملعبه، ويقوده إلى تعادل مثير مع ضيفه الفيصلي 3 / 3، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي.