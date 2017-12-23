السعودية.. نادي الاتحاد يطيح بكهربا.. والزمالك يرحب بعودته

بات محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب وسط نادي الاتحاد السعودي ومنتخب مصر الأول على أبواب العودة إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقالت صحيفة “الرياض” السعودية إن الجهاز الفني لنادي الاتحاد استقر على التخلّي عن كهربا في يناير المقبل، بسبب تراجع مستواه الفني وغضب الجماهير مما يقدمه منذ بداية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة: “مجلس هيئة الرياضة برئاسة “تركي آل الشيخ” دعم إدارة الاتحاد السعودي بـ13 مليون ريال، ما يسمح للنادي بإبرام تعاقدات جديدة بالتسجيل خلال الفترة الشتوية التي تنطلق مطلع يناير المقبل، وسيكون أول الراحلين إلى التعاقد مع صفقات جديدة هو كهربا”.

ومن جانبها رحبت إدارة الزمالك بعودة كهربا إلى صفوف الفريق في يناير المقبل في حالة رحيله عن صفوف الاتحاد، وعدم استكمال تعاقده.

وقال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك لشبكة “إرم نيوز”: “باب الزمالك مفتوح لعودة كهربا في أي وقت، وعقده مع النادي ما زال ممتدًا، والجهاز الفني بقيادة الصربي “نيبوشا” لم يمانع عودته لتدعيم صفوف الفريق”.