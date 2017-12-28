مباراة السعودية وعُمان.. هدف عكسي قد ينهي أحلام الأخضر في خليجي 23 (فيديو)

فاجأ المنتخب العُماني نظيره السعودي وسجل عليه الهدف الأول في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج (خليجي 23) المقامة في الكويت.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن الأحمر العُماني نجح بتسجيل هدف السبق في الدقيقة 58 من الشوط الثاني عبر خالد عبدالباقي الذي سجل هدفًا عكسيًا في مرمى فريقه، قبل أن يضيف سعيد سالم الهدف الثاني لعُمان في الدقيقة 77.

وترفع هذه النتيجة رصيد الأحمر العُماني إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما يملك الأخضر السعودي 4 نقاط في المركز الثالث، في حين يملك المنتخب الإماراتي 5 نقاط في المركز الثاني.

وكان المنتخب السعودي تعادل سلبيًا مع الإمارات في الجولة الماضية، وفاز في افتتاح البطولة على الكويت 2/1.

يشار إلى أن المنتخب الكويتي تأكد خروجه من الدور الأول عقب خسارتين أمام السعودية وعُمان في أول جولتين.