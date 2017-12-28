خليجي 23.. المنتخب العماني يصعق السعودية ويصعد إلى نصف النهائي (فيديو)

ودّع المنتخب السعودي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بالخسارة 2/0 أمام عُمان التي تصدّرت المجموعة الأولى بفارق نقطة واحدة عن الإمارات التي تعادلت سلبيًا مع الكويت اليوم الخميس لتلحق بعُمان في الدور قبل النهائي.

وسدّد سعيد الرزيقي مباشرة نحو المرمى إثر تمريرة عرضية ليردّها الحارس السعودي لكن زميله خالد عبدالباقي تابعها ووضعها بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58.

وجعل الرزيقي النتيجة 2/0 في الدقيقة 77 بضربة رأس رائعة قبل أن يلغي الحكم هدفًا لهتان باهبري مهاجم السعودية في الدقيقة قبل الأخيرة بداعي تسلل زميله أحمد الفريدي.

وارتفع رصيد عُمان إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تراجعت السعودية التي شاركت بلاعبين من الصف الثاني، للمركز الثالث بـ 4 نقاط.

ولحقت الإمارات بالمنتخب العُماني إلى قبل النهائي بعدما رفعت رصيدها إلى 5 نقاط بالتعادل مع الكويت صاحبة الأرض والضيافة التي ودّعت المسابقة بعدما تجمّد رصيدها عند نقطة واحدة.