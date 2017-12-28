مباراة الهلال وأحد.. لاعبو الزعيم يستعرضون مهاراتهم وركلة جزاء مثيرة (فيديو)

شهدت مباراة الهلال وأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي، استعراض لاعبي الزعيم مهاراتهم، أمام الخصم على الملعب..

وتبادل لاعبو الهلال الكرة بشكل استعراضي، في أكثر من مناسبة في الشوط الأول، وأظهر سلمان الفرج، مهارة رائعة في التمرير بالكعب، داخل منطقة عمليات نادي أحد.

كما احتسب الحكم السعودي تركي الخضير، ركلة جزاء مثيرة للجدل، في الدقيقة العاشرة، بعد دفع من أحد مدافعي أحد، على المهاجم السوري عمر خربين.

وسقط خربين داخل منطقة العمليات؛ ليحتسب الحكم ركلة جزاء، أثارت جدًلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لقرار الحكم، وآخر يرى أن التدخل ليس عنيفًا، ولا يستحق ركلة جزاء.

يشار إلى أن الهلال يملك.. نقطة، من.. مباراة، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، لكن الهلال لعب مباراة أقل.

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