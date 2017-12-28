مباراة الهلال وأحد.. لاعبو الزعيم يستعرضون مهاراتهم وركلة جزاء مثيرة (فيديو)

شهدت مباراة الهلال وأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي، استعراض لاعبي الزعيم مهاراتهم، أمام الخصم على الملعب..
وتبادل لاعبو الهلال الكرة بشكل استعراضي، في أكثر من مناسبة في الشوط الأول، وأظهر سلمان الفرج، مهارة رائعة في التمرير بالكعب، داخل منطقة عمليات نادي أحد.
كما احتسب الحكم السعودي تركي الخضير، ركلة جزاء مثيرة للجدل، في الدقيقة العاشرة، بعد دفع من أحد مدافعي أحد، على المهاجم السوري عمر خربين.
وسقط خربين داخل منطقة العمليات؛ ليحتسب الحكم ركلة جزاء، أثارت جدًلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لقرار الحكم، وآخر يرى أن التدخل ليس عنيفًا، ولا يستحق ركلة جزاء.
يشار إلى أن الهلال يملك.. نقطة، من.. مباراة، بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، لكن الهلال لعب مباراة أقل.
حالة جدلية…
هل هي ركلة جزاء مستحقة للهلال؟#احد_الهلال #دوري_بلس pic.twitter.com/H76WlQDDoe
— دوري بلس (@dawriplusksa) December 28, 2017
حالة جدلية…
هل هي ركلة جزاء هلالية ؟#احد_الهلال #دوري_بلس pic.twitter.com/s7VBXOM2ly
— دوري بلس (@dawriplusksa) December 28, 2017
مهارة سلمان الفرج في الصناعة ????????#احد_الهلال #دوري_بلس pic.twitter.com/8AglDA107p
— دوري بلس (@dawriplusksa) December 28, 2017
لاعبو الهلال يتلاعبون في الدفاعات الأحدية#احد_الهلال #دوري_بلس pic.twitter.com/txElRvuzyb
— دوري بلس (@dawriplusksa) December 28, 2017