إغلاق صحيفة عين اليوم السعودية

كشفت مصادر خاصة لـ “إرم نيوز” عن قرار مجلس إدارة شركة عكاظ للنشر الإلكتروني بإغلاق صحيفة عين اليوم.

وبدأ عدد من الصحفيين في كتابة رسائل وداعية يعلنون فيها رحيلهم عن الصحيفة، التي لم تكمل عامًا تحت قيادة رئيس تحريرها الحالي وليد الفراج.

وانطلقت صحيفة عين اليوم منذ نحو أربعة أعوام تحت قيادة رئيس تحريرها السابق ثامر الحميد، قبل أن تقرر الإدارة إسناد المهمة للفراج.

مرحلة عملية استفدت منها الكثير مع الزملاء في صحيفة عين اليوم، وانتهت بإغلاق الصحيفة.

شكراً لكل من دعم .. الله يكتب الخير للجميع ???? — عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧

انتهت علاقتي بصحيفة عين اليوم، وكسبت منها معرفة رجال أكفاء مميزين .. أسأل الله التوفيق لي ولهم في المستقبل .. — محمد الشاهين (@Alshaheen_m) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧

وكانت صحيفة النادي التابعة هي الأخرى لمؤسسة عكاظ قد تم إغلاقها منذ عدة أشهر.