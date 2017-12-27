إغلاق صحيفة عين اليوم السعودية

إغلاق صحيفة عين اليوم السعودية

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

كشفت مصادر خاصة لـ “إرم نيوز” عن قرار مجلس إدارة شركة عكاظ للنشر الإلكتروني بإغلاق صحيفة عين اليوم.

وبدأ عدد من الصحفيين في كتابة رسائل وداعية يعلنون فيها رحيلهم عن الصحيفة، التي لم تكمل عامًا تحت قيادة رئيس تحريرها الحالي وليد الفراج.

وانطلقت صحيفة عين اليوم منذ نحو أربعة أعوام تحت قيادة رئيس تحريرها السابق ثامر الحميد، قبل أن تقرر الإدارة إسناد المهمة للفراج.

وكانت صحيفة النادي التابعة هي الأخرى لمؤسسة عكاظ قد تم إغلاقها منذ عدة أشهر.

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