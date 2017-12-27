تركي آل الشيخ وإنفانتينو يفتتحان الجلسة الرئيسة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي

يفتتح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية غدًا الخميس الجلسة الرئيسة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، عضو “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” أكبر مبادرات معرفية وتنموية وثقافية وإنسانية في العالم، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنويًا برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويتحدث في الجلسة الرئيسة أيضًا السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ، الذي يواصل المشاركة في المؤتمر ويطرح في كل عام برامجه ومبادراته لتطوير الكرة العالمية.

وأعلن محمد الكمالي عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن مشاركة المستشار تركي آل الشيخ تعد إضافة كبيرة ومهمة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، لما يمثله من ثقل كبير في تطوير الرياضة العربية عمومًا وكرة القدم خاصة، نحن سعداء أن تكون المشاركة الأولى له في مؤتمر دولي خارج السعودية من خلال مؤتمر دبي الرياضي ما يدل على متانة العلاقة التي تربط بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، ومكانة مؤتمر دبي الرياضي حتى أصبح منصة عالمية تستقطب قادة الرياضة عمومًا وكرة القدم خصوصًا في العالم والوطن العربي”.

وأضاف بقوله “قدم آل الشيخ مبادرات عديدة ومهمة خلال فترة زمنية قياسية تسعى لإعادة هيكلة الكرة العربية والتصدي لتحدياتها، وتشكل في حد ذاتها قوة دفع للرياضة العربية وتتلاءم مع التطورات السريعة في معظم المجالات وتحديدًا في القطاع الرياضي”.

ويشغل آل الشيخ أيضًا منصبي رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.