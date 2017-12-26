تركي آل الشيخ يعتذر لسكان حي السويدي في الرياض بسبب قطر.. تعرف على القصة

واصل رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، انتقادات ساخرة بدأها أمس الإثنين ضد قطر، واعتذر من سكان حي السويدي في مدينة الرياض بعد أن قارن دولة قطر بالحي.

وقال آل الشيخ في تغريدات له على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” “أقدم اعتذاري الشديد لأهلي في حي السويدي العريق لمقارنتهم بقطر فهم بلا شك منزلتهم أهم وأعلى من ذلك.. وعلى فكرة بيت جدي وخوالي في السويدي”.

أقدم اعتذاري الشديد ل أهلي في حي السويدي العريق لمقارنتهم بقطر فهم بلاشك منزلتهم أهم وأعلى من ذلك???? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

وعلى فكرة بيت جدي وخوالي في السويدي ✌???? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

وكان آل الشيخ قد قال أمس الإثنين إنه كلّف رئيس فرع ناد خاص للياقة البدنية في حي السويدي بمدينة الرياض بمناقشة قطر والتواصل معها حول كل ما يتعلق بالرياضة، في تعليق ساخر استصغر فيه مكانة الدوحة.

وجاء تعليق آل الشيخ اليوم الثلاثاء بعد وقت قصير جدًا من خسارة منتخب قطر لكرة القدم أمام المنتخب العراقي ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 23” المقامة في الكويت.

ووجدت تعليقات آل الشيخ منذ أمس وحتى الآن تفاعلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي وسط مشاركة وتأييد كثير من الإعلاميين السعوديين لموقف آل الشيخ من قطر بعد اتهامها بمحاولة “التشويش” على بطولة عالمية للشطرنج تقام في الرياض.

وكان الاتحاد القطري للشطرنج قد زعم أن الرياض لم تمنح لاعبيه تأشيرة لدخول المملكة، لكن المملكة نفت ذلك ونشرت أسماء اللاعبين القطريين وجميعهم من أصول غير قطرية ويحملون جنسيتها.

وتقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، دولة قطر منذ يونيو/حزيران الماضي، وتتهمها بدعم الإرهاب وإثارة القلاقل والفوضى في دول المنطقة بما فيها دول المقاطعة ذاتها.