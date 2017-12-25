بالفيديو.. رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ يسخر من قطر بـ”فيتنس السويدي”

استقطب رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، مساء الإثنين، الأنظار إليه عندما هاجم دولة قطر بتصريحات نارية وصف فيها الدولة الخليجية الصغيرة بعبارات استصغار وسخرية واتهمها بتلفيق الأكاذيب.

وكان آل الشيخ يتحدث على هامش افتتاح بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج التي تنطلق فعليًا اليوم الثلاثاء بمشاركة أفضل المصنفين في العالم، عندما وجّه حديثه الناري نحو الدوحة.

وقال آل الشيخ وهو مستشار في الديوان الملكي السعودي أيضًا: “أرحب بكم ببلدكم، حاولت دويلة في المنطقة تعكير صفوها (البطولة) ليلة البارحة، ادّعوا أنهم لم يحصلوا على أوراق الدخول، وعندما راجعنا الأوراق، نحن متعودين يأتينا منهم من عوائلهم الكريمة مثل المرّي والكوّاري وغيرها، ما كنا مركزين بالأسماء الشرق آسيوية”.

وأضاف آل الشيخ” “ومع ذلك حصلوا على أوراق للدخول وسُمح برفع علمهم، وادّعوا عكس ذلك، لكن لن ننتبه لهم، سننتبه لتنمية رياضتنا، لن ننتبه لمنغصات تلك الدويلة أو النظام فيها”.

وتابع في تعليق مثير” “وجهت وكيلي بأن أي شأن رياضي من هالدويلة، اللي يختص في مناقشتهم فيه، عندنا نادي صحي بالرياض اسمه (فيتنس تايم)، مدير الفرع السويدي هو المسؤول لمناقشة هالدويلة بما يناسب حجمهم، نحن نلتفت لرياضتنا مع إخوتنا في الإمارات والكويت..”.

ووجدت تصريحات آل الشيخ تداولًا سريعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، واستقطب الوسم “#فيتنس_تايم_السويدي_vs_قطر” في موقع “تويتر” عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين الساخرين من الدوحة.

وكان الاتحاد القطري للشطرنج قد زعم أن الرياض لم تمنح لاعبيه أوراقًا لدخول المملكة، لكن المملكة نفت ذلك ونشرت أسماء اللاعبين القطريين وجميعهم من أصول غير قطرية ويحملون جنسيتها.

وتقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، دولة قطر منذ يونيو الماضي، وتتهمها بدعم الإرهاب وإثارة القلاقل والفوضى في دول المنطقة بما فيها دول المقاطعة ذاتها.