موعد مباراة السعودية وسلطنة عمان “الحاسمة” في كأس الخليج والقنوات الناقلة

تسعى سلطنة عمان لخطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائي لكأس الخليج (خليجي 23) عندما تواجه السعودية، غدًا الخميس، فيما يكفي الإمارات الحصول على نقطة واحدة أمام الكويت للصعود للدور ذاته.

وتتصدر السعودية المجموعة الأولى بأربع نقاط، وهو نفس رصيد الإمارات، بينما تملك عُمان ثلاث نقاط في المركز الثالث، وتتذيل الكويت المجموعة بلا رصيد، وتأكد خروجها من البطولة.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وهو نفس توقيت مباراة الكويت والإمارات.

وتنقل مباريات كأس الخليج 23 على أغلب القنوات الخليجية على رأسها إم بي سي برو وأبوظبي الرياضية.

فرص التأهل بالتفصيل

السعودية

يملك المنتخب السعودي بعد الجولة الثانية 4 نقاط في رصيده من فوزه على الكويت وتعادل مع الإمارات.

ويصعد الأخضر إلى دور الأربعة بالبطولة من خلال الفوز على عمان في لقاء الجولة الأخيرة بأي نتيجة، فالرصيد سيصل إلى 7 نقاط في هذه الحالة.

وفي حالة تعادل السعودية مع عمان، سيرتفع رصيد الأخضر إلى 5 نقاط، وبالتالي تنتظر نتيجة الإمارات والكويت لتحديد صاحب الصدارة، ولكن يضمن الأخضر الصعود أيضًا.

أما خسارة السعودية فتجمد رصيده عند 4 نقاط، ويحتاج الأخضر في هذه الحالة إلى هزيمة الإمارات أمام الكويت بفارق أكبر من خسارة السعودية بهدف ليصعد الأخضر بفارق الأهداف.

الإمارات

ينطبق نفس الأمر على المنتخب الإماراتي في لقائه ضد الكويت، فالفوز يمنح الأبيض الصدارة مباشرة لنصف النهائي.

وفي حال التعادل يرتفع رصيد الإمارات إلى 5 نقاط، ويتحدد موقفه مع السعودية وفقًا لفارق الأهداف الذي يصب لصالح الأخضر ثم الأكثر تهديفًا.

وفي حالة الخسارة أمام الكويت فيحتاج منتخب الإمارات لفوز السعودية للتأهل كوصيف، أو البحث عن فارق الأهداف حال تعادل عُمان والسعودية.

عُمان

يحتاج المنتخب العماني في مباراة السعودية إلى الفوز للوصول إلى النقطة 6 والتأهل بشكل رسمي إلى الدور الثاني، ولكن تتبقى مسألة الصدارة لحين معرفة نتيجة لقاء الإمارات والكويت.

وفي حال تعادل عمان والسعودية، يصل المنتخب العماني إلى 4 نقاط، ويحتاج لخسارة الإمارات أمام الكويت بفارق هدفين للتأهل بفارق الأهداف.

وفي حالة خسارة عمان ، يودع الأحمر البطولة ليتجمد رصيده عند 3 نقاط حتى في حالة خسارة الإمارات أمام الكويت.

الكويت

لا يملك المنتخب الكويتي أي فرص للتأهل إلى نصف النهائي، بعدما خسر لقاءه الثاني أمام عمان.

ويبقى منتخب الكويت بلا رصيد، وفي حال فوزه بأي نتيجة على الإمارات يصل إلى 3 نقاط أي أقل من الإمارات بنقطة وبالتالي يودع البطولة أيضًا.