كأس الخليج.. هذه فرص تأهل منتخبات السعودية والإمارات وعُمان بعد خروج الكويت

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج التي تستضيفها دولة الكويت في نسختها رقم 23، حيث أسفرت الأمور عن خروج الكويت أصحاب الأرض مبكرًا من منافسات البطولة.

وشهدت الجولة تعادلاً دون أهداف بين منتخبي السعودية والإمارات، بينما فاز المنتخب العماني على نظيره الكويتي بهدف نظيف.

وتأجلت كل الأمور في المجموعة للجولة الأخيرة التي تشهد مواجهة بين الكويت صاحب الضيافة ونظيره الإمارات بينما يلتقي منتخب السعودية نظيره عمان.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز حسابات التأهل للمجموعة الأولى ببطولة خليجي 23..

فرص السعودية

يملك المنتخب السعودي بعد الجولة الثانية 4 نقاط في رصيده من فوز على الكويت وتعادل مع الإمارات.

ويصعد الأخضر إلى دور الأربعة بالبطولة من خلال الفوز على عمان في لقاء الجولة الأخيرة بأي نتيجة، فالرصيد سيصل إلى 7 نقاط في هذه الحالة.

وفي حالة تعادل السعودية مع عمان ، فيرتفع رصيد الأخضر إلى 5 نقاط وبالتالي تنتظر نتيجة الإمارات والكويت لتحديد صاحب الصدارة ولكن يضمن الأخضر الصعود أيضاً.

أما خسارة السعودية فتجمد رصيده عند 4 نقاط ويحتاج الأخضر في هذه الحالة إلى هزيمة الإمارات أمام الكويت بفارق أكبر من خسارة السعودية بهدف ليصعد الأخضر بفارق الأهداف.

فرص الإمارات

ينطبق نفس الأمر على المنتخب الإماراتي في لقائه ضد الكويت فالفوز يمنح الأبيض الصدارة مباشرة لنصف النهائي.

وفي حال التعادل يرتفع رصيد الإمارات إلى 5 نقاط ويتحدد موقفه مع السعودية وفقًا لفارق الأهداف الذي يصب لصالح الأخضر ثم الأكثر تهديفاً.

وفي حالة الخسارة أمام الكويت فيحتاج منتخب الإمارات لفوز السعودية للتأهل كوصيف أو البحث عن فارق الأهداف حال تعادل عمان والسعودية.

فرص عمان

يحتاج المنتخب العماني في مباراة السعودية إلى الفوز للوصول إلى النقطة 6 والتأهل بشكل رسمي إلى الدور الثاني ولكن تتبقى مسألة الصدارة لحين معرفة نتيجة لقاء الإمارات والكويت

وفي حالة تعادل عمان والسعودية ، يصل المنتخب العماني إلى 4 نقاط ويحتاج لخسارة الإمارات أمام الكويت بفارق هدفين للتأهل بفارق الأهداف.

وفي حالة خسارة عمان ، يودع الأحمر البطولة لتجميد رصيده عند 3 نقاط حتى في حالة خسارة الإمارات أمام الكويت.

فرص الكويت

لا يملك المنتخب الكويتي أي فرص للتأهل إلى نصف النهائي بعدما خسر لقاءه الثاني أمام عمان.

ويبقى منتخب الكويت بلا رصيد وفي حالة فوزه بأي نتيجة على الإمارات يصل إلى 3 نقاط أي أقل من الإمارات بنقطة وبالتالي يودع البطولة أيضًا.