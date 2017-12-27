مدرب السعودية: طموحي هو نيل لقب “خليجي 23”

قال الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، مدرب المنتخب السعودي المشارك في كأس الخليج (خليجي 23)، اليوم الأربعاء، إن طموحه لا يزال يتمثل في نيل لقب البطولة المقامة حاليًا في الكويت.

وتتقاسم السعودية صدارة المجموعة الأولى للبطولة، التي تستضيفها الكويت حتى الخامس من الشهر المقبل، مع الإمارات برصيد أربع نقاط لكل منهما، وذلك قبل مواجهة السعودية لعمان غدًا.

وأضاف يورشيتش في المؤتمر الصحافي، الذي يسبق اللقاء: “أنا مدرب طموح، وسبق أن تحدثت بأن هدفي تحقيق لقب البطولة. سنسعى لذلك بجهود الجميع”.

وتابع المدرب الكرواتي، في تصريحاته التي نقلتها صفحة الاتحاد السعودي على تويتر: “معنوياتنا مرتفعة، ونحن جاهزون بشكل كامل للمباراة. نحترم منتخب عمان، فهو فريق مميز، ولديه عناصر جيدة منسجمة بشكل كبير”.

وأضاف: “أحترم جميع المنتخبات المشاركة؛ لكنني أثق في لاعبي فريقي كثيرًا”.

وأشار يورشيتش إلى انه: “لا يفضل تغيير اللاعبين كثيرًا، وحتى الآن لم أتعرف على التشكيلة بشكل كامل؛ لذلك فلن أتحدث عن تشكيلة مباراة الغد”.

وتبدو احتمالات لحاق أحمد الفريدي، لاعب النصر السعودي، بمباراة عمان ضعيفة بعد غيابه عن لقاء الإمارات، الذي انتهى بالتعادل السلبي في الجولة الثانية، بسبب شعوره بآلام في العضلات، إضافة لعدم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق، والتي جرت على ملعب نادي الجهراء أمس.

لكن يورشيتش ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية مشاركة اللاعب غدًا.

وقال: “أحمد الفريدي لاعب مهم جدًا، وننتظر التقارير الطبية، التي تؤكد حالة اللاعب قبل مباراة عمان”.

في المقابل، قال هتان باهبري، مهاجم فريق الشباب، الذي استدعاه المدرب بديلًا لهزاع الهزاع، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، في لقاء الافتتاح أمام الكويت، إنه استطاع التأقلم سريعًا مع بقية زملائه.

وأضاف باهبري: “استطعت التأقلم سريعًا مع لاعبي المنتخب، ونتمنى أن نوفق في المباراة المقبلة، ونحصد نقاطها”.

وتابع باهبري: “نحترم منتخب عمان كثيرًا، فلديه عناصره الشابة؛ لكننا سنسعى لتقديم مستويات مميزة، والفوز باللقاء”.

ودعا باهبري الجمهور السعودي لحضور لقاء عمان بكثافة، قائلًا: “جمهورنا لا يحتاج لدعوة، ونتمنى أن نشاهد حضورًا يليق باسم المنتخب”.