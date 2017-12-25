نوح الموسى.. هذا ما قاله لاعب المنتخب السعودي الذي تألق في كأس الخليج 23 (فيديو)

أظهر نوح الموسى، لاعب نادي الفتح ومنتخب السعودية، مستويات مميزة للغاية، حيث انفجرت موهبته خلال مباريات خليجي 23، التي تقام حاليًا في الكويت.

وقدم لاعب الارتكاز أداءً أعجب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، المدير الفني لمنتخب السعودية.

ولم يكن يورسيتش وحده الذي أثنى على أداء الموسى، حيث أجمع محللو السعودية على موهبة اللاعب.

وقال يورسيتش عقب مباراة السعودية والإمارات :”كرة القدم لعبة جماعية ومن الصعب على أي مدرب تمييز لاعب على آخر، فكل لاعبي فريقي مميزون، ولكن شدني كثيرًا مستوى اللاعب نوح الموسى، الذي تميز في الدفاع والهجوم، وأتوقع له مستقبلًا كبيرًا، ومن الممكن أن يشارك في كأس العالم في روسيا، وهذا مجرد توقع”.

وعلق الإعلامي الرياضي السعودي عيسى الجوكم على أداء اللاعب :”لا نريد إطلاق الأحكام المتسرعة.

ولكن نوح الموسى خامة مميزة ونجم يشق طريقه بثبات مع الأخضر.

مبروك للجميع هذه الموهبة”.

وقال الإعلامي عبدالله الفقير :”نوح الموسى من محاور الإرتكاز الذي ينشد فيه الظهر .. حيوية ما شاء الله و تركيز و حضور عالٍ ..”.

من جهته، تحدث الموسى عقب نهاية مباراة السعودية والإمارات: الحمد لله نقطة أفضل من لاشيء، ولم نوفق الليلة أمام الإمارات”.

وقال موسى: إن المنتخب العُماني فريق كبير، في إشارة إلى صعوبة المباراة الأخيرة في المجموعة، خاصة بعد فوز العُمانيين على الكويت أصحاب الأرض.