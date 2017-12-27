إعلاميان سعوديان يعدان لاعبي البحرين بمكافآت ضخمة حال تغلبهم على قطر (فيديو)

أعلن كلٌّ من الإعلاميين السعوديين، سعود الصرامي وعبد العزيز المريسل، عن تقديم مكافآت مالية من مالهما الخاص لصالح لاعبي منتخب البحرين حال فوزهم على المنتخب القطري في بطولة كأس الخليج 23.

وأعلن الصرامي عن تقديمه 30 ألف ريال لصاحب هدف الفوز، إضافة لـ 2000 ريال لكل لاعب.

فيما أعلن المريسل عن تقديمه 10 آلاف ريال لكل لاعب، حال الفوز أو التعادل.

سعود الصرامي و عبدالعزيز المريسل يعلنان تقديم مكافآت منهما للاعبي منتخب #البحرين في حال اجتيازهم #قطر : الصرامي: ٣٠ الف ريال لصاحب هدف الفوز و ٢٠٠٠ ريال لكل لاعب. المريسل: ١٠ الاف ريال لكل لاعب في حال الفوز او التعادل.#الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/UmcF89Pohd — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 26, 2017

ويواجه المنتخب القطري نظيره البحريني، يوم الجمعة المقبل، في مباراة حاسمة وصعبة للفريقين في طريق التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن المنتخب البحريني، الذي فاز بدوره بهدف نظيف على اليمن، ليصل الفريقان إلى النقطة الرابعة، في حين تجمد رصيد قطر عند النقطة الثالثة.

ولم ينجح المنتخب القطري في تحقيق الفوز على العراق في بطولات الخليج منذ عام 1984، حين فاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد في خليجي 7 الذي أقيم في عُمان، في الوقت الذي حقق فيه المنتخب العراقي فوزه الخامس على قطر في بطولات الخليج.