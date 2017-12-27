كأس الخليج.. عمان تسعى لمفاجأة أمام السعودية.. والإمارات تبحث عن التأهل بلا مشاكل

تسعى عمان لخطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائي لكأس الخليج (خليجي 23) عندما تواجه السعودية، غدًا الخميس، فيما يكفي الإمارات الحصول على نقطة واحدة أمام الكويت للصعود للدور ذاته.

وتتصدر السعودية المجموعة الأولى بأربع نقاط، وهو نفس رصيد الإمارات، بينما تملك عمان ثلاث نقاط في المركز الثالث، وتتذيل الكويت المجموعة بلا رصيد، وتأكد خروجها من البطولة.

وفوز عمان سيضعها في الدور قبل النهائي، وهو الأمر الذي ربما يطيح بالسعودية خارج البطولة لو فازت الإمارات أو تعادلت مع الكويت.

وخسرت عمان 1- صفر أمام الإمارات بهدف من ركلة جزاء، وفازت على الكويت 1- صفر وبنفس الطريقة.

لكن عمان ستفتقد جهود أحمد كانو الذي هز شباك الكويت.

وقال بيم فيربيك، مدرب عمان، بعد الفوز على الكويت: “كانو لاعب مهم، وغيابه سيكون مؤثرًا؛ لكننا سنحاول تعويضه”.

وأضاف المدرب الهولندي: “نملك لاعبين على مستوى جيد للغاية، وأنا فخور بهم”.

لكن الصف الثاني للمنتخب السعودي بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش لم يكن لقمة سائغة في أول مباراتين، وفاز 2-1 على الكويت قبل أن يتعادل بدون أهداف مع الإمارات.

وتملك السعودية سجلًا رائعًا أمام عمان في مواجهاتهما في كأس الخليج؛ إذ لم تخسر مطلقًا أمامها؛ لكن اللقب الوحيد لعمان في البطولة جاء على حساب السعودية في نهائي خليجي 19 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.

* تحسن رغم التعادل

ورغم التعادل مع السعودية، قال ألبرتو زاكيروني، إن الإمارات تحسنت عما قدمته في الفوز الصعب على عمان.

وأضاف المدرب الايطالي: “لاعبو الإمارات بحاجة لوقت أطول للتأقلم مع طريقتي.. أهم شيء بالنسبة لي هو التعرف على مستوى اللاعبين، سواء من العناصر الجديدة أو أصحاب الخبرة؛ لأن الهدف هو كأس آسيا 2019.

“الإمارات تعاني بسبب عدم جاهزية العديد من اللاعبين نتيجة الإصابة، وأتوقع أن يتحسن مستوانا في المباراة الأخيرة أمام الكويت”.

ويكفي الإمارات الحصول على نقطة واحدة للعبور للدور قبل النهائي. ولم تخسر الإمارات أمام الكويت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وفي ثلاث مباريات بعد ذلك فازت مرتين من بينها مرة في كأس الخليج، فيما تعادلا في خليجي 22 في السعودية بنتيجة 2-2.