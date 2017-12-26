تركي آل الشيخ يعلن ترتيب الأندية في مبادرة “ادعم ناديك”.. ونادي الهلال يتصدر والأهلي ثانيًا (فيديو)

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، النتائج المبدئية لمبادة “ادعم ناديك”، والتي تهدف إلى العمل على زيادة مداخيل الأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين من خلال تنشيط جسور التواصل بين المشجع وناديه عبر تقديم دعم مالي وفق آلية وضوابط محددة وضعتها الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الأندية .

وقال “آل الشيخ” خلال تصريحات لبرنامج “أكشن يادوري”، اليوم الثلاثاء: “خلال 24 ساعة هناك 17 ألف مشترك في حملة “ادعم ناديك” وبذلك نضمن نصف مليون شهريًا من الجماهير لأندية دوري المحترفين السعودي”.

وأضاف: “ترتيب المشتركين في الحملة خلال أول 24 ساعة، الهلال أولًا بـ7446 مشتركًا، والأهلي ثانيًا بـ 3552 مشتركًا، والنصر ثالثًا بـ 3279 مشتركًا، والاتحاد رابعًا بـ1541 مشتركًا، والشباب خامسًا بـ 553” مشتركًا.

وتابع: “الشركة المشغلة لحملة “ادعم ناديك” تقدم خدمات الحملة مجانًا، وتوجد رسوم بسيطة لهيئة الاتصالات.. والإشراف على صرف الدعم سيكون من هيئة الرياضة، ليضمن الجمهور الداعم ذهاب الدعم إلى مكانه الصحيح، وستصرف لمصلحة النادي من خلال رواتب، أو تعاقدات تخدم النادي، وليس لسداد ديون لاعبين، وستكون مفيدة جدًا وستسبب نقلة للأندية”.

#اكشن_يا_دوري#تركي_ال_الشيخ – رئيس هيئة الرياضة: خلال 24 ساعة 17 ألف مشترك في مبادرة #ادعم_ناديك و #الهلال متصدر بعدد المشتركين.. وبذلك نضمن نصف مليون ريال شهرياً من الجماهير لأندية دوري المحترفين السعودي pic.twitter.com/LuV6GPrV5H — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) December 26, 2017

وكشفت الهيئة العامة للرياضة بالاتفاق مع أندية الدوري السعودي للمحترفين عن آليتين يتم من خلالهما تفعيل هذه المبادرة، بإرسال رسالة نصية باسم النادي إلى الرقم 505050 لدعم النادي بقيمة ريال واحد يوميًا، حيث أبرم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عدة اتفاقيات مع شركات الاتصالات في المملكة: (STC – موبايلي – زين -Virgin )، لتفعيل هذه المبادرة، فيما كشفت الهيئة العامة للرياضة عن آلية أخرى تتمثل بالإيداع البنكي المباشر في الحسابات البنكية التي تم اعتمادها خصيصًا لكل نادٍ .

وأكد “تركي آل الشيخ” خلال كلمته، أن “هذه المبادرة ستضخ مبالغ مالية كبيرة في خزائن الأندية في المستقبل عبر تنافس الجماهير الرياضية وتسابقها لدعم أنديتها”.