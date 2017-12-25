خليجي 23: علي النمر أفضل لاعب بمباراة السعودية والإمارات (صورة)‎

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج (خليجي 23) التي تقام في الكويت، اللاعب السعودي الواعد علي النمر أفضل لاعب في مباراة المنتخبين السعودي والإمارات، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وكشف علي النمر، مهارات رائعة في التمرير والتلاعب بالمدافعين، وهو الأمر الذي أمتع الجماهير التي حضرت المباراة.

ويرتدي النمر القميص رقم 8 مع منتخب السعودية، علمًا بأنه لا يرتبط بأي نادٍ حتى الآن، لكن من المتوقع أن تنهال عليه العروض مع مستواه الرائع اليوم.

والنمر خريج أكاديمية الشلهوب يونايتد، التي يملكها المخضرم محمد الشلهوب الذي يلعب لنادي الهلال.