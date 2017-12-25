التعادل يحسم مباراة السعودية والإمارات في خليجي 23

‭‭ ‬‬تقاسمت السعودية والإمارات الصدارة في المجموعة الأولى بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، بعد التعادل دون أهداف، اليوم الإثنين، في الكويت ليقترب المنتخبان من الدور قبل النهائي.

ورفع كل منتخب رصيده إلى 4 نقاط بعدما فازت السعودية 2/1 على الكويت، وتغلبت الإمارات 1/0 على عُمان في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

وجاءت المباراة متوازنة بين الطرفين، وكانت أخطر فرصة من نصيب السعودية عندما سدد مختار فلاتة كرة رائعة في الشوط الأول، لكن الحارس خالد عيسى أخرجها ببراعة.

وقبلها سدد علي مبخوت مهاجم الإمارات كرة بجوار القائم في الدقيقة 11.

وفي وقت لاحق يلعب منتخب الكويت مع نظيره العماني في المجموعة نفسها.