مدرب المنتخب السعودي: نعيش حالة نفسية ممتازة قبل مواجهة الإمارات في كأس الخليج 23

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن الفريق يعيش حالة نفسية ممتازة، وذلك بعد الفوز على منتخب الكويت في افتتاح “خليجي 23“، مبينًا أن هذا الأمر ساهم في الإعداد المميز لمباراة الغد أمام الإمارات.

وقال يورسيتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع مهاجم المنتخب صالح العمري ظهر اليوم الأحد، في قاعة المؤتمرات بالمركز الإعلامي للدورة الخليجية: “اطلعنا على مباراة منتخبي عمان والإمارات، وسجلنا عددًا من الملاحظات، واستفدنا كثيرًا منها للتحضير لمباراتنا المقبلة، ونتمنى أن نوفق لكسب النقاط الثلاث ونواصل سيرنا نحو صدارة ترتيب مجموعتنا”.

وأشاد مدرب المنتخب بالمهاجم مختار فلاته، كاشفًا أنه الخيار الأول حاليًا له في خط الهجوم، كونه لا يقل عن المهاجم المصاب هزاع الهزاع.

وأضاف: “لا شك أنا حزين لإصابة هزاع، فاللاعب قدم أداءً جيدًا خلال فترة الإعداد، وكان يعمل بشكلٍ مميز، لذلك لم أكن محتاجًا لاستدعاء أي لاعب مهما كانت الأسماء”.

وامتدح كرونسلاف يورسيتش أداء المنتخب الإماراتي، معتبرًا أنه من المنتخبات القوية، ويمتلك مدربًا عالميًا وشهيرًا مستدركًا بالقول؛ لكن نحن نعمل على تجهيز الفريق أيًا كان الفريق المنافس.