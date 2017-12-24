اللجنة الفنية لـ”خليجي 23″ ترفض احتجاج عمان على مشاركة الإماراتي محمد أحمد

رفضت اللجنة الفنية الخاصة ببطولة “خليجي 23“، الاحتجاج الذي تقدم به مسؤولو المنتخب العماني على مشاركة اللاعب محمد أحمد مع منتخب الإمارات؛ لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة الودية مع منتخب أوزبكستان في نوفمبر الماضي.

واحتج المنتخب العماني على إشراك اللاعب بطريقة غير قانونية في مواجهة الفريقين، في افتتاح بطولة كأس الخليج الحالية المقامة في الكويت، وأرفقوا شكواهم بخطاب وصورة تؤكد تلقي اللاعب بطاقة حمراء في مباراة ودية أمام المنتخب الأوزبكي يوم الـ14 من نوفمبر 2017، والتي تعتبر وفقًا لقانون الفيفا مباراة ودية يجب استنفاذ عقوبة اللاعب من خلالها، حسب الاحتجاج الذي تقدم به الجانب العماني.

وأكدت اللجنة الفنية للبطولة أن نتيجة مواجهة الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، التي انتهت بفوز الإمارات على عمان 1 /صفر ستبقى كما هي.

وعقدت اللجنة اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة الكويتي حامد الشيباني، وبحضور جميع الأعضاء .

ومن ناحية أخرى وافقت اللجنة الفنية لخليجي 23 على استبدال اللاعب السعودي هزاع الهزاع بعد إصابته بالرباط الصليبي، وقيد اللاعب هتان سلطان بدلًا منه في القائمة، بعد الاطلاع على التقارير الطبية والأشعة الخاصة باللاعب.