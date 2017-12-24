أين سيواجه نادي الهلال السعودي الأندية الإيرانية والقطرية خلال مباريات دوري أبطال آسيا؟

تدرس إدارة نادي الهلال السعودي اختيار ملعب استاد جابر بالكويت، الذي يتسع لحضور 60 ألف مشجع لمباريات فريقها في البطولة الآسيوية 2018 أمام الأندية الإيرانية والقطرية، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياض”.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن تشكيل لجنة خاصة بقيادة، برافول باتيل، نائب رئيس الاتحاد القاري، لزيارة “السعودية، والإمارات، وقطر”، وذلك لبحث أزمة الملاعب المحايدة، كما أعلن الاتحاد تعيين وكالة أمن مستقلة لتقييم أوضاع الأمن والسلامة في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه اللجنة رفيعة المستوى، بعد أن شهدت قرعة أبطال آسيا للموسم 2018 تواجد فريقي الهلال والأهلي في مجموعات تضم فرقًا من إيران وقطر والتي ترفض السعودية اللعب في ملاعبها منذ الموسم الماضي.

وأكدت تقارير آسيوية أن رفض الملاعب المحايدة بين الأندية المشاركة في البطولة ليس له علاقة بالمواجهات التي تجمع الأندية السعودية بنظيرتها الإيرانية، مؤكدة عزم الاتحاد القارِّي على تشكيل لجنة لزيارة المملكة والإمارات وقطر لبحث أزمة المواجهات بين أنديتها في نسخة البطولة المقبلة، مبينًا أن الزيارة ستحسم مصير البلدان المحايدة أو الإبقاء على مباريات الذهاب والإياب؛ كما هو معمول به.

يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي قد صادق، أخيرًا على توصية لجنة المسابقات الإبقاء على النظام الحالي لمباريات دوري أبطال آسيا بطريقة الذهاب والإياب، ورفض اللعب في ملاعب محايدة في نسخة البطولة المقبلة، مشترطًا وجود طوارئ أمنية تقر عبر لجنة مختصة بذلك.

وستلعب الأندية السعودية والإماراتية لقاءاتها مع أندية إيران وقطر في على ملاعب فرقها بعدما وافق الاتحاد الآسيوي، في وقت سابق، على طلب السعودية بعدم اللعب في إيران، الموسم الماضي، على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

يذكر أن نادي أوراوا ريدز الياباني توج بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي.