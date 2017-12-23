نواف العابد يغيب عن مباراة نادي الهلال والتعاون.. تعرف على السبب

تأكد غياب نواف العابد، لاعب نادي الهلال السعودي، عن مواجهة التعاون، غد الأحد، ضمن مواجهة الفريقين، على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة 15 للدوري السعودي.

ووفقًا لما ذكره النادي عبر موقعه الرسمي، فإن العابد لم يشارك في الحصة التدريبية مساء اليوم، نظير تعرّضه لإنفلونزا، في حين واصل الثنائي نيكولاس ميليسي ومحمد البريك برامجهما التأهيليية بأداء تدريبات لياقية منوّعة باستخدام الكرة، فيما واصل حسن كادش برنامجه التأهيلي في عيادة النادي الطبية.

وبعد خسارته المخيبة للآمال على يد الفيحاء في الأسبوع 14 من الدوري السعودي، يستضيف الهلال الجريح التعاون في الجولة 15 من المسابقة، في مباراة مهمة جدًا بالنسبة للزعيم الذي سيحاول الخروج من النفق المظلم بتحقيق أول انتصار له منذ جولتين، أملًا في استعادة الصدارة التي خطفها منه الأهلي بسحقه للاتفاق بأربعة أهدافٍ لهدف.

سيدخل الموج الأزرق مباراة الأسبوع 15 ضد سكري القصيم وهو محتلًا الوصافة بـ27 نقطة، متأخرًا بنقطةٍ واحدةٍ عن الراقي المتصدر بـ28 نقطة، ومتقدمًا بـ3 نقاط على النصر المحتل للمركز الثالث، لكن زملاء خريبين متأخرين عن نظرائهما بمباراتين أجلتا لهم بسبب خوضهم دوري أبطال آسيا.