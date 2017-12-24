وصلة غزل من ناقد رياضي سعودي تحرج الإعلامية لين أبو شعر على الهواء (فيديو)

تسبب الناقد الرياضي عبدالعزيز الدغيثر، في إحراج مذيعة برنامج “صدى الملاعب”، لين أبو شعر، على قناة “mbc”، بعدما امتدحها بعبارات غزلية على الهواء مباشرة، ما دفعها ودفع مقدم البرنامج، مصطفى الأغا، للضحك.

وكان الدغيثر ضيفاً على برنامج “صدى الملاعب”، وبينما كانت تقف المذيعة لين أبو شعر تستعد لقراءة بعض الأخبار، اعترض الدغيثر وطلب بأن تقف في مكان يستطيع من خلاله أن يراها.

وقال الدغيثر خلال الفيديو موجها حديثه للمذيعة: “قدمي شوي عشان نشوفك”، ورد عليه الإعلامي مصطفى الآغا، قائلاً: “تيجي لوين، فرد الدغيثر: “لازم تيجي، تقدم قدامنا الأخبار”.

والتقطت المذيعة طرف الحديث، وقالت ضاحكة: “هلا كابتن منورنا في دبي”، فرد عليها قائلاً: “ما في نور عقب نورك الحين شعرت بالأكسجين قبل كان ثاني أكسيد الكربون”.

وظهر على المذيعة الإحراج من حديث الدغيثر، وردت عليه بعبارات ترحيبية، ليفاجئها هو بوصلة غزل جعلت مقدم البرنامج مصطفى الآغا لا يتمالك نفسه من الضحك.