مباراة الأهلي والفتح.. فيتفا يحقق رقمًا رائعًا في الدوري السعودي (فيديو)

سجل اللاعب اليوناني إيوانيس فيتفا، نجم النادي الأهلي السعودي، هدفًا رائعًا للراقي ضمن ثلاثية انتهى بها الشوط الأول في شباك الفتح في مباراة الفريقين بالجولة الـ15 من دوري المحترفين.

وأحرز فيتفا هدفه في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول بعد تصويبة متقنة للكرة في شباك حارس الفتح.

٩’ فيتفا يسجّل الهدف الأول للأهلي في شباك الفتح بطريقة مميزة ١-٠#الفتح_الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/Io4ttJgfo6 — دوري بلس (@dawriplusksa) December 23, 2017

ونجح فيتفا في تحقيق رقم رائع بالدوري السعودي للمحترفين حيث سجل الهدف رقم 300 في المسابقة بالموسم الحالي.

فيما سجل الهدفين الثاني والثالث اللاعب مهند عسيري في الدقيقتين 31 و38 على الترتيب.

يذكر أن المباراة تُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية.

١٨’ عبدالقادر الوسلاتي يسجّل هدف التعادل في مرمى الأهلي من نقطة الجزاء ١-١#الفتح_الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/uPXM5wOdcv — دوري بلس (@dawriplusksa) December 23, 2017