مباراة الأهلي والفتح.. فيتفا يحقق رقمًا رائعًا في الدوري السعودي (فيديو)

مباراة الأهلي والفتح.. فيتفا يحقق رقمًا رائعًا في الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل اللاعب اليوناني إيوانيس فيتفا، نجم النادي الأهلي السعودي، هدفًا رائعًا للراقي ضمن ثلاثية انتهى بها الشوط الأول في شباك الفتح في مباراة الفريقين بالجولة الـ15 من دوري المحترفين.

وأحرز فيتفا هدفه في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول بعد تصويبة متقنة للكرة في شباك حارس الفتح.

ونجح فيتفا في تحقيق رقم رائع بالدوري السعودي للمحترفين حيث سجل الهدف رقم 300 في المسابقة بالموسم الحالي.

فيما سجل الهدفين الثاني والثالث اللاعب مهند عسيري في الدقيقتين 31 و38 على الترتيب.

يذكر أن المباراة تُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية.

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