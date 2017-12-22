النادي الأهلي السعودي يخاطب أندية إماراتية للتخلص من اليوناني فيتفاتزيديس

كشفت مصادر قريبة من إدارة النادي الأهلي السعودي عن بدئها في مخاطبة عدد من الأندية الإماراتية واليونانية؛ بهدف تسويق اليوناني فيتفاتزيديس (26 عامًا) وبيعه للأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب.

وقدمت إدارة الأهلي لتلك الأندية عروضًا مغرية؛ للاستفادة من اللاعب في فترات سابقة.

وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي تسعى إلى التخلص من فيتفا، والاستفادة من قيمة انتقاله؛ بهدف التعاقد مع محترف أجنبي جديد.

من جهة أخرى، جددت إدارة النادي الثقة في مدرب فريقها الأول، الأوكراني ريبروف، تخوفًا من الشرط الجزائي في عقده والبالغ نحو 700 ألف يورو.